لجنة التجارة العادلة تطلب من هان هوا وضع تدابير مضادة للاحتكار

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طلبت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية من مجموعة "هان هوا" اتخاذ تدابير لمعالجة المخاوف من حدوث احتكار محتمل فيما يتعلق بخطتها للاستحواذ على شركة "ديه وو" لصناعة السفن والهندسة البحرية.وقال مسؤول في لجنة التجارة العادلة أمس الاثنين إن ذلك الاندماج قد يؤدي إلى تقييد المنافسة في السوق، موضحا أن هناك حاجة إلى تدابير معينة لمعالجة مثل هذه المخاوف. وأضاف المسؤول أن الشركات التابعة لمجموعة "هان هوا" تمتلك حصصا كبيرة بشكل ملحوظ في سوق أنظمة الأسلحة المركبة على السفن الحربية، مما يشير إلى أن لديها هيمنة على السوق.وقال إنه في ظل هذه الظروف، فإن استيلاء "هان هوا" على شركة بناء السفن التي تصنع السفن الحربية يثير المخاوف من أنها ستضر بشركات بناء السفن المنافسة.وشدد المسؤول على أن العديد من شركات بناء السفن المحلية قد أثارت مخاوف بشأن ذلك الاندماج. ومن جانبها، قالت مجموعة "هان هوا" إنها لم تتلق أي مقترحات محددة من لجنة التجارة العادلة بشأن التدابير المطلوبة لمواجهة تلك المخاوف. وباستثناء لجنة التجارة العادلة، وافقت سبع هيئات معنية بالمنافسة، بما في ذلك الاتحاد الأوربي والصين، على ذلك الاندماج.