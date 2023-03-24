استمرار حرائق الغابات في جميع أنحاء كوريا وسط الطقس الجاف

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أصدرت سلطات الغابات في كوريا الجنوبية تحذيرا من حرائق الغابات من المرحلة الثالثة في منطقة "سون تشون" في مقاطعة جنوب "جولا"، مع استمرار حرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد والتي بدأت أول من أمس الأحد.وقالت هيئة الغابات الوطنية الكورية إنها رفعت مستوى الاستجابة لحرائق الغابات بمقدار درجة واحدة، ليصل إلى أعلى درجة، وهي الدرجة الثالثة، اعتبارا من الساعة 5 من صباح اليوم الثلاثاء، بسبب حريق هائل اندلع على جبل في منطقة "سون تشون" في حوالي الساعة 1 من بعد ظهر أمس. ويتم إصدار أعلى درجة استجابة عندما يكون من المتوقع حدوث ضرر لأكثر من 100 هكتار، حيث يقدر أن حريق "سون تشون" قد أثر على 127 هكتارا.ويذكر أنه حتى صباح اليوم الثلاثاء تم أيضا إصدار أعلى درجة إنذار للاستجابة لحرائق الغابات في كل من "هونغ صونغ" و"غُم سان" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، ومنطقة صو غو" في مدينة "ديجون"، ومنطقة "هام بيونغ" في مقاطعة جنوب "جولا"، ومنطقة "يونغ جو" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وقالت سلطات الغابات إنها ستبذل قصارى جهدها لاحتواء تلك الحرائق من خلال تعبئة 90 طائرة هليكوبتر.