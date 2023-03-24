جيمين من بي تي إس يصبح أول فنان كوري منفرد يتصدر قائمة بيلبورد هوت 100

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أصبح عضو فرقة بي تي إس "جيمين" أول فنان كوري منفرد يصل إلى المركز الأول على مخطط بيلبورد هوت 100 بأحدث أغانيه المنفردة "لايك كريزي".ووفقا لمزود خدمة الرسم البياني الموسيقي الأمريكي أمس الاثنين، ظهرت الأغنية لأول مرة في الجزء العلوي من قائمة "بيلبورد هوت 100"، وهو ما يجعله أول فنان كوري منفرد يحتل المركز الأول في مخطط الأغاني الأمريكي. وكانت فرقة بي تي إس قد وصلت من قبل إلى المركز الأول بست أغنيات، بما في ذلك "داينامايت" و"ماي يونيفيرس".ومن بين الفنانين الكوريين المنفردين، وصل "ساي" إلى المرتبة الثانية بأغنية "كانغ نام ستايل" لمدة سبعة أسابيع في عام 2012، ليسجل رقما قياسيا في الأعمال الكورية في ذلك الوقت. وقد تم إصدار أغنية "لايك كريزي" يوم 24 مارس ضمن ألبوم "جيمين" الفردي الأول بعنوان "فيس"، والذي دخل في المرتبة الثانية على مخطط بيلبورد 200 للألبومات.ويذكر أن مخطط "بيلبورد هوت 100" يتتبع الأغاني الأكثر استهلاكا في الولايات المتحدة كل أسبوع، باستخدام منهجية تجمع بين المبيعات والتدفق والبث الإذاعي.