واشنطن تقول إنه لا يوجد مؤشر على اختبار نووي وشيك بواسطة كوريا الشمالية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، إنه لا يوجد مؤشر واضح على أن كوريا الشمالية تقترب من إجراء تجربة نووية.ونقلت المتحدثة باسم البنتاغون "سابرينا سينغ" هذا التقييم في مؤتمر صحفي عقدته أمس الاثنين عندما سئلت عما إذا كانت كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية في المستقبل القريب. وقالت المتحدثة إن الولايات المتحدة تواصل مراقبة التجارب والأنشطة الكورية الشمالية، مؤكدة على أن هدف الولايات المتحدة هو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.وأضافت "سينغ" أنها على علم بتقرير صدر مؤخرا عن موقع "نورث 38"، وهو موقع على الإنترنت يقع مقره في الولايات المتحدة ويراقب كوريا الشمالية، ولكن ليس لديها تعليق آخر في هذه المرحلة.وكان الموقع قد قال يوم السبت إنه تم رصد مستوى عال من الأنشطة في مجمع "يونغ بيون" النووي في كوريا الشمالية، وأن مفاعل المياه الخفيف التجريبي في المجمع يبدو على وشك الانتهاء.