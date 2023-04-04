المحكمة ترفض إصدار أمر توقيف بحق نائب في الحزب الحاكم

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رفضت محكمة محلية إصدار مذكرة توقيف بحق النائب عن حزب "قوة الشعب" الحاكم "ها يونغ جي" بتهمة تلقي أموال سياسية غير مشروعة.ورفضت محكمة منطقة "تشانغ وان" أمس الاثنين طلب النيابة العامة بإصدار مذكرة اعتقال قبل إجراء المحاكمة، موضحة أنه من غير المرجح أن يهرب المشتبه به أو يدمر الأدلة، كما يبدو أنه قد تم تأمين أدلة كافية في القضية. وكانت النيابة قد طلبت إصدار مذكرة توقيف بحق "ها" بتهمة انتهاك قانون مكافحة الكسب غير المشروع.ويُتهم النائب بتلقي 70 مليون وون من مرشح مجلس مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، وأكثر من 50 مليون وون من رئيس حكومة إقليمية ومساعده، قبل الانتخابات المحلية في شهر يونيو الماضي.وقد صوت البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي المعارض، يوم الخميس الماضي، بالموافقة على طلب النيابة باعتقال النائب "ها".