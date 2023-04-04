تباطؤ نمو أسعار المستهلك في كوريا إلى 4.2% في مارس

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نمت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال شهر مارس الماضي بأبطأ وتيرة منذ عام، حيث استمرت أسعار النفط العالمية في الانخفاض.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد قد سجل 110.56 نقطة في شهر مارس، بزيادة نسبتها 4.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويعتبر الرقم المسجل في مارس أقل بنسبة 0.6% مقارنة بما كان عليه في شهر فبراير، ويمثل أيضا أقل نمو منذ 12 شهرا، أي منذ شهر مارس من العام الماضي عندما سجل نموا بنسبة 4.1%.وتشهد أسعار المستهلك في كوريا استقرارا بطيئا منذ أن بلغت ذروتها عند 6.3% في شهر يوليو من العام الماضي. ويعزى الاتجاه الهبوطي الأخير إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، حيث انخفضت بنسبة 14.2% على أساس سنوي في مارس.وارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 2.9% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 3% على أساس سنوي.وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 28.4% على أساس سنوي في مارس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010 عندما بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة.وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 4% على أساس سنوي.