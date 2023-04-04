مستشار الأمن الوطني الكوري الجديد يجري أول مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي

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أجرى مستشار الأمن القومي الجديد في كوريا الجنوبية "تشو تيه يونغ"، أول محادثة هاتفية له مع نظيره الأمريكي "جيك سوليفان" أمس الاثنين، حيث اتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين.وأعلن المكتب الرئاسي الكوري عن هذا الاتصال الذي أجراه "تشو"، الذي شغل منصب سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة حتى تم تعيينه ليحل محل مستشار الأمن القومي السابق "كيم سونغ هان"، الأسبوع الماضي.وقد أعرب "سوليفان" خلال الاتصال عن امتنانه العميق لـ"تشو" لمساهمته الكبيرة في تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، كما أعرب عن أمله في أن يستمر الاتصال الوثيق مع "تشو" لتعزيز قوة العلاقات بين البلدين، بدءاً من الزيارة الرسمية المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس "يون صوك يول" أواخر هذا الشهر إلى واشنطن.وقال "تشو" إنه يتوقع أن يواصل البلدان الاتصال الوثيق على كل المستويات نظرا للمشاورات العميقة التي تجريها سلطات الشؤون الخارجية والأمن القومي في البلدين للتحضير للقمة.وأضاف أنه سوف يستشير "سوليفان" بشكل متكرر بشأن سبل تطوير العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، باعتبارهما دولتين لديهما تحالف استراتيجي عالمي وشامل.