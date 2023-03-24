الرئيس يون يرفض التصديق على مسودة تعديل قانون الحبوب

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قرر الرئيس "يون صوك يول" استعمال حق الفيتو ضد مسودة تعديل قانون إدارة الحبوب.جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم برئاسة الرئيس "يون"، الذي أوضح السبب في ذلك بالقول إن هذا التعديل يعد بمثابة "مسودة شعبوية نموذجية" لا تساعد على تقدم الزراعة، حيث إنها تجبر الحكومة على شراء الأرز المتبقي باستخدام أموال الضرائب بغض النظر عن استهلاكه في السوق، مشيرا إلى أن الخبراء يتوقعون أن يؤدي ذلك التعديل إلى انخفاض أسعار الأرز بسبب إنتاجه المفرط، وهو ما سيؤدي بدوره إلى عدم استقرار في دخل المزارعين.وأكد الرئيس على أن قراره بممارسة حق الرفض جاء نتيجة لجمع الآراء مع القطاع العلمي، كما أن حوالي 40 مجموعة من المزارعين طالبوا بإعادة مناقشة مسودة تعديل القانون بعد موافقة البرلمان عليه.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يمارس فيها رئيس كوري حق الفيتو ضد مشروع قانون أقره البرلمان منذ 7 سنوات، اي منذ عام 2016، كما أنها المرة الـ67 في تاريخ الدستور الكوري.ويذكر أنه يمكن للبرلمان أن يعيد الموافقة على المسودة المرفوضة من خلال حضور أكثر من نصف عدد النواب وموافقة ثلثي النواب الحضور، لكن حزب "قوة الشعب" الحاكم يعارض ذلك، وبالتالي من المرجح أن يتم إلغاؤها.ومن جانبه، سيسعى الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مجددا لإعداد مسودة قانون مشابهة لها.