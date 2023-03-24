سيول توافق على أول مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية في هذا العام

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صرحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية بأنها وافقت على طلب تقدمت به مجموعة محلية لتقديم مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية، وذلك لأول مرة خلال هذا العام.وأوضح مسؤول في الوزارة اليوم أن المساعدة الإنسانية المعنية التي حصلت على الموافقة تبلغ قيمتها حوالي 240 مليون وون، أي ما يعادل حوالي مائتي ألف دولار، وهي عبارة عن مواد غذائية، مشيرا إلى أن هذه هي المرة السادسة التي توافق فيها حكومة الرئيس "يون صوك يول" على تقديم مواد إنسانية إلى كوريا الشمالية.وأضاف أن الحكومة الكورية الجنوبية ظلت تقدم مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية على نحو متسق، كما ستواصل إصدار موافقات مماثلة إذا كانت طلبات المجموعات المحلية لتقديم مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية متوافقة مع القواعد والمتطلبات ذات الصلة.الجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد وافقت على 12 حالة من طلبات المساعدات تبلغ قيمتها حوالي 5 مليارات و520 مليون وون خلال العام الماضي، منها 5 حالات تبلغ قيمتها مليارا و940 مليون وون تم الموافقة عليها منذ انطلاق حكومة الرئيس "يون صوك يول".