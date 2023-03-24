حلف الناتو يدعو كوريا الجنوبية إلى اجتماع لوزراء الخارجية

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وجه حلف شمال الأطلنطي "ناتو" دعوة إلى 4 دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك كوريا الجنوبية، للعام الثاني على التوالي، للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف، والتي ستعقد في مقر الناتو، بدءا من اليوم وعلى مدار يومين.وقال الأمين العام للحلف "ينس ستولتنبرغ" أمس إن الدول الشركاء للناتو، وهي أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، سوف تشارك في المباحثات، كما سيشارك فيها أيضا الاتحاد الأوربي.ومن المقرر أن يمثل كوريا في تلك المباحثات نائب وزير الخارجية "لي دو هون"، بالنيابة عن الوزير "بارك جين".وقال الأمين العام للناتو إنه سيتم في المباحثات مناقشة مسألة تعزيز التعاون بين الصين وروسيا، محذرا من أن قرار الصين بتقديم أسلحة فتاكة إلى روسيا سيكون خطأ خطيرا.كما شدد على أن عملية التضامن والتوافق بين الدول الأعضاء في الناتو قد زادت أهميتهما في ظل تصدي روسيا والصين للنظام الدولي والقيم الديمقراطية.وأشار إلى أن ما يحدث اليوم في أوكرانيا يمكن أن يحدث في شرق آسيا غدا. ودعا شركاء الناتو إلى تقديم الدعم إلى أوكرانيا.يذكر أن "ستولتنبرغ" كان قد زار كوريا الجنوبية في نهاية شهر يناير الماضي، حيث دعا سيول إلى تقديم أسلحة مباشرة إلى أوكرانيا.