Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تتم إعادة رفات مناضل الاستقلال الكوري "هوانغ كي هوان" إلى البلاد، بعد مرور 100 عام على وفاته.وصرحت وزارة شؤون الوطنيين وقدامى المحاربين اليوم بأن رفات "هوانغ" سوف تعود إلى البلاد يوم 10 من هذا الشهر. ومن المتوقع أن تغادر الرفات مدينة نيويورك الأمريكية يوم 9 أبريل وأن تصل إلى مطار إنتشون صباح يوم 10، حيث يتم دفنها في مجمع مقابر رواد الاستقلال الكوري رقم 7، بعد إقامة مراسم خاصة بمناسبة استعادتها في مجمع مقابر الوطنيين في مدينة ديجون، لينتهي مسارها الطويل الذي استغرق 100 عام.الجدير بالذكر أن عملية إعادة تلك الرفات لم تكن سهلة، حيث بدأت برفع دعوى قضائية بواسطة وزارة شؤون الوطنيين الكورية مرتين أمام المحاكم الأمريكية من أجل إعادتها، لكنها لم تحصل على موافقة نتيجة لعدم التأكد من البيانات الرسمية الخاصة بالمناضل الكوري.ومن خلال إجراء العديد من جولات المفاوضات والحوار، توصلت الوزارة إلى اتفاق مع مقبرة "جبل الزيتون" في نيويورك على إعادة رفاته الموجودة هناك إلى البلاد.يذكر أن المناضل "هوانغ كي هوان" كان قد شارك في الحرب العالمية الأولى بصفته جنديا أمريكيا في أثناء دراسته في الولايات المتحدة، ثم أنشأ مجلة في فرنسا في عام 1920 كان يروج من خلالها على نطاق واسع لاستقلال كوريا.وتوفي "هوانغ" في مدينة نيويورك في عام 1923، ومنحت الحكومة الكورية وساما لاسمه في عام 1955 تقديرا لمساهماته الكبيرة في الاستقلال الكوري.