إصدار بطاقة تسجيل المقيمين بالهاتف الذكي في كوريا

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يتم تطبيق نظام يسمح باستعمال بطاقة تسجيل المقيمين على الهاتف الذكي، بحيث تكون بنفس الأثر القانوني لبطاقة التسجيل البلاستيكية القائمة حاليا في كوريا الجنوبية، وذلك خلال النصف الثاني من العام القادم.ويقول الخبراء إن هذه الخطوة ستكون بمثابة بداية حقيقية لعصر بطاقات الهوية الذكية، والتي تشمل بطاقات رخصة القيادة وبطاقات الهوية وغيرها، على الهواتف الذكية الشخصية.وصرحت وزارة الإدارة العامة والأمن اليوم بأنها أصدرت مؤخرا إشعارا تشريعيا حول بعض التعديلات على قانون تسجيل المقيمين، لتوفير الأساس لتطبيق هذا النظام.وأوضحت أن السبب في إدخال النظام الجديد يرجع إلى ظهور المجتمع الذي لا يتم فيه استخدام المحافظ اليدوية كثيرا، مع ضرورة وجود نظام للتأكد من الهويات بطريقة ذكية لتلبية الزيادة في الخدمات التي يتم تقديمها بشكل غير مباشر.وفقا للتعديلات، سيتم تخزين بطاقة تسجيل المقيمين المتنقلة على شكل مشفَّر في الأجهزة المتنقلة، مثل الهاتف الذكي، بحيث تكون بنفس الأثر القانوني لبطاقة التسجيل القائمة، مع إمكانية توفير بطاقة تسجيل عادية، ولكن سيتم في هذه الحالة إلغاء البطاقة الذكية المتنقلة.وكانت الوزارة قد أطلقت خدمة التأكد من بطاقة التسجيل عبر الأجهزة المتنقلة بدءا من شهر يوليو من العام الماضي إلا أن هذه الخدمة لا يمكن استخدامها في البنوك حتى الآن.