اختيار 4 حالات بما فيها الجيل القادم للبطارية الثانوية ضمن مواضع تنمية التقنيات الإسترايتيجة

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اختارت الحكومة الكورية أربعة مجالات كأهداف لتعزيز التقنيات الاستراتيجية الوطنية في غضون النصف الأول من هذا العام، وهي: البطاريات الثانوية من الجيل التالي، والنقل الجوي الكوري الحضري، والمرحلة الثانية من مشروع استكشاف القمر، والجيل السادس من الاتصالات "جي 6".جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة الخاصة للتقنيات الاستراتيجية الوطنية، التابعة للمجلس الاستشاري الوطني للعلوم والتكنولوجيا، عقدته اليوم وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تمت مناقشة سياسيات تطوير التقنيات المعنية.وكانت الحكومة الكورية قد عقدت الاجتماع الأول للمجلس برئاسة الرئيس "يون صوك يول" في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث وافقت على "خطة تنمية التقنيات الاستراتيجية الوطنية"، من خلال اختيار 12 تقنية استراتيجية وطنية، تشمل أشباه الموصلات وشاشات العرض وتقنيات الكم، و50 تقنية مركزية مفصلة.كما أعلنت عن خطة لاستثمار أكثر من 25 تريليون وون، أي أكثر من 20 مليار دولار، في غضون 5 سنوات، في تطوير التقنيات الاستراتيجية الوطنية.يشار إلى أن اللجنة الاستراتيجية الخاصة بالتكنولوجيا منظمة مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وهي تقوم بمراجعة وتنسق سياسات التكنولوجيا الاستراتيجية الوطنية الشاملة.ووفقا للقانون الخاص بتنمية التكنولوجيا الاستراتيجية الوطنية، تختار اللجنة القطاعات الجديرة بالدعم والتركيز، وتضع الخطط الأساسية ذات الصلة على مستوى الوزارات.وخلال اجتماعها الذي عقد اليوم، قررت اللجنة اختيار 10 مشروعات، بما في ذلك تقنيات الكم والمفاعلات النووية صغيرة الحجم، لتنفيذها خلال هذا العام، كما قررت اختيار ودعم المجالات الأربعة التي تشمل لبطاريات الثانوية من الجيل التالي، والنقل الجوي الكوري الحضري، والمرحلة الثانية من مشروع استكشاف القمر، والجيل السادس من الاتصالات، لتنفيذها خلال النصف الأول من هذا العام.