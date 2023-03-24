الرئيس يون يزور مصنع سام سونغ لشاشات العرض

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قام الرئيس يون صوك يول" بزيارة لمصنع شركة سام سونغ لشاشات العرض في منطقة "آسان" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، أمس الثلاثاء، لحضور حفل حول إطلاق خطة استثمارية ضخمة.وعقدت شركة سام سونغ لشاشات العرض، التابعة لشركة سام سونغ للإلكترونيات، ذلك الحدث للإعلان عن صفقة استثمارية بقيمة 4.1 تريليون وون، أي أكثر من 3.7 مليار دولار، مع مصنعي المواد والأجزاء والمعدات.وخلال الحدث، قال الرئيس إن هذه الاستثمارات سوف تمهد الطريق لـ"قفزة جديدة" في صناعة شاشات العرض، مشيرا إلى أن مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" كانت الأولى على مستوى العالم التي نفذت إنتاجا تجاريا ضخما للموحدات العضوية المشعة للضوء "أوليد"، ودعا إلى ضخ استثمارات جريئة لتعزيز القدرة التنافسية لقطاعات التكنولوجيا الفائقة من أجل تحقيق النمو والابتكار.وتعهد الرئيس يون بتقديم دعم قوي وثابت للجيل القادم من صناعة شاشات العرض وصناعة التنقل، التي ظلت تلك المنطقة تعمل على تعزيزها بشكل استراتيجي.ويذكر أن الحفل الذي أقيم أمس الثلاثاء يعتبر الخطوة الأولى في خطة الحكومة التي أعلنتها الشهر الماضي لجذب 550 تريليون وون من استثمارات القطاع الخاص في ست صناعات متطورة حتى عام 2026.