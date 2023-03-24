احتواء الحريق الرئيسي الضخم في منطقة هونغ صونغ بعد 53 ساعة من اشتعاله

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سيطر رجال الإطفاء على النيران الرئيسية التي اندلعت في غابات منطقة "هونغ صونغ" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، وصدرت بشأنها أعلى مستويات التحذير.وقالت سلطات الغابات إن الحريق تم إخماده بعد حوالي 53 ساعة من اندلاعه في حوالي الساعة 11 من صباح يوم الأحد. وقد استمرت النيران في الانتشار بسبب الرياح القوية، مما دفع السلطات إلى رفع التحذير من حرائق الغابات إلى أعلى مستوى من الدرجة الثالثة بحلول الساعة 1:20 من بعد ظهر أمس.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولكن اضطر أكثر من 300 ساكن إلى الإخلاء، كما دمرت الحرائق 71 مبنى بما في ذلك 34 منزلا، واحترق ألف و454 هكتارا من الأراضي، وهي أكبر خسائر من حرائق غابات تم تسجيلها حتى الآن خلال هذا العام.وتم حشد عشرين طائرة هليكوبتر ومئات المعدات وأكثر من ثلاثة آلاف فرد لإخماد النيران. وسوف تجري هيئة الغابات الكورية تحقيقات لمعرفة سبب الحريق وتحديد النطاق الدقيق للضرر.