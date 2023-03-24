السيطرة على حرائق الغابات في هام بيونغ وسون تشون وديجون

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تم احتواء النيران الرئيسية للعديد من حرائق الغابات التي اندلعت في أجزاء مختلفة من كوريا الجنوبية حتى بعد ظهر أمس الثلاثاء.ووفقا للسلطات المعنية، تم إخماد الحرائق في "هام بيونغ" و"سون تشون" في مقاطعة جنوب "جولا"، بعد أكثر من 24 ساعة من اندلاعها، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، لكن 625 هكتارا من الأرض قد تضررت، وهو ما يعادل مساحة 875 ملعبا لكرة القدم.كما تم إخماد حريق غابات آخر في المنطقة الوسطى من مدينة "ديجون" بعد 52 ساعة من اشتعاله، وقد تأثر ما يقدر بحوالي 752 هكتارا من الأراضي، بينما اضطر حوالي 900 من السكان هناك إلى الإخلاء.ومن ناحية أخرى، تم احتواء حريق غابات على نطاق أصغر اندلع في جبل "ييه بونغ" في منطقة "نام يانغ جو" بمقاطعة "كيونغ كي" بعد 29 ساعة من اندلاعه، وقد تسبب في احتراق 27 هكتارا من الأراضي هناك.وقالت سلطات الغابات إنه حتى مع هطول الأمطار، فإنها سوف تواصل بذل قصارى جهدها لإخماد النيران المتبقية، وأيضا التحقيق في أسباب اندلاع تلك الحرائق.