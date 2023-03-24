كوريا تشهد أمطارا ورياحا قوية اليوم الأربعاء

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تشهد كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء هطول أمطار وهبوب رياح قوية، في جميع أنحائها.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن معدل هطول الأمطار اليوم سيتجاوز 100 ملليمتر في المناطق الساحلية الجنوبية، وجزيرة جيجو وجبل جيري، وسوف تستمر تلك الأمطار حتى الغد الخميس، مع توقعات بهطول أمطار بمعدلات تزيد عن 20 ملليمترا في الساعة.ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار في أجزاء أخرى من البلاد بمعدلات تتراوح بين 20 و80 ملليمترا.ومن المتوقع أيضا أن تهب رياح قوية على أجزاء من البلاد في أثناء هطول الأمطار، بسرعات تزيد عن 20 مترا في الثانية، على السواحل الغربية والشرقية وجزيرة جيجو.وقال التقرير أيضا إنه من المتوقع أن يتوقف هطول الأمطار بدءا من صباح الغد الخميس. وسوف تنخفض درجات الحرارة بسبب هطول الأمطار خلال فترة بعد الظهر بما يتراوح بين أربع وست درجات اعتبارا من اليوم، لتصل إلى ما بين 15 و20 درجة مئوية، بما في ذلك 16 درجة في سيول.