ارتفاع قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي في مارس بسبب ضعف الدولار

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زادت قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي بحوالي 800 مليون دولار في شهر مارس الماضي، على خلفية الضعف الأخير للدولار الأمريكي.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن إجمالي قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية قد بلغ 426 مليارا و70 مليون دولار بنهاية الشهر الماضي، بزيادة مقدارها 780 مليون دولار مقارنة بالشهر الأسبق عندما انخفضت قيمة الاحتياطي بعد توسعه لمدة ثلاثة أشهر متتالية.ويُعزى الارتفاع الذي شهده شهر مارس إلى زيادة قيمة الأصول غير الدولارية عند تحويلها إلى دولار، مع ضعف الدولار بنسبة 2.4% مقابل العملات الرئيسية خلال شهر مارس.وبذلك صارت كوريا الجنوبية تحتل المركز التاسع عالميا من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي حتى نهاية شهر فبراير الماضي، بينما تصدرت الصين القائمة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، وتلتها اليابان ثم سويسرا وروسيا.