إجراء انتخابات فرعية لـ9 مناصب مختلفة في كوريا

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تشهد كوريا الجنوبية حاليا انتخابات فرعية لاختيار تسعة مناصب مختلفة في جميع أنحاء البلاد.وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم الأربعاء إنه يجب على الناخبين في الدوائر التي ستشهد الانتخابات، أن يزوروا مراكز الاقتراع المخصصة للإدلاء بأصواتهم فيما بين الساعة 6 صباحا و8 مساء.ويتوجب على الناخبين تقديم بطاقة هوية بها صورة، مثل بطاقة تسجيل المقيم أو جواز سفر أو رخصة قيادة.وسوف يتم منح الناخبين الذين يخضعون للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا نافذة تصويت مخصصة لهم بعد انتهاء التصويت العادي، وذلك بدءا من الساعة 8:30 وحتى الساعة 9:30 مساء، وسيُطلب منهم تقديم ما يدل على إصابتهم وكذلك بطاقة الهوية الخاصة بهم.وتشمل تلك الانتخابات الفرعية تسعة مناصب، بما في ذلك أعضاء في المجالس المحلية، ومقعد برلماني واحد في منطقة "جون جو بي" في مقاطعة شمال "جولا".