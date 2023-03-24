رئيس الشرطة الكورية يبحث مع مدير إف بي آي التهديدات السيبرانية

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التقى قائد الشرطة في كوريا الجنوبية مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" لمناقشة الاستجابة المشتركة للتهديدات السيبرانية وسبل تعزيز التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.وقالت وكالة الشرطة الوطنية الكورية إن المفوض العام للشرطة "يون هي كيون" قد التقى مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "كريستوفر راي" في مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، أمس الثلاثاء.وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل توسيع تبادلات الأفراد بين المنظمتين وتعزيز التعاون في التعليم لتقوية قدرات الشرطة. ويعد ذلك الاجتماع الأول بين الجانبين منذ زيارة المسؤول الأمريكي لكوريا الجنوبية في سبتمبر من عام 2019.وكان "يون" قد بدأ جولة تشمل كلا من كندا والولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، بدعوة من شرطة الخيالة الكندية الملكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وسوف يعود إلى البلاد مساء بعد غد الخميس.