توقعات بعقد قمة كورية صينية يابانية في غضون هذا العام

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توقعت وزارة الخارجية الكورية أن يتم استئناف عقد القمم الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان في غضون هذا العام، مشيرة إلى أنها تجري حاليا مناقشات بهذا الشأن مع الجانبين الصيني والياباني.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية في تصريح أدلى به للصحفيين أمس الثلاثاء إنه قد تم رصد إشارات إيجابية بشأن استئناف القمة الثلاثية في اجتماع عقد يوم الأحد الماضي في بكين بين وزيري الخارجية الصيني والياباني.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية هي الدولة المستضيفة للقمة الثلاثية لهذا العام.وكانت القمم الثلاثية بين قادة كوريا الجنوبية والصين واليابان قد تم إطلاقها في مدينة فوكوكا اليابانية في شهر ديسمبر من عام 2008، وعقدت ثماني جولات منها منذ ذلك الحين، ولكن تم تعليقها بعد القمة التي عقدت في مدينة "تشينغ دو" الصينية في شهر ديسمبر من عام 2019.ويرجع السبب في تعليق القمة الثلاثية إلى جائحة كورونا والموقف السلبي الذي اتخذته اليابان تجاهها بسبب الخلافات القائمة بين كوريا واليابان الناجمة عن حكم المحكمة العليا الكورية الذي أمر شركات يابانية بتقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري الكوريين.ولكن بدأ مؤخرا تشكيل جو ملائم لاستئناف تلك القمم الثلاثية بالتوازي مع التحسن الأخير في العلاقات بين كوريا واليابان، خاصة بعد انعقاد القمة الكورية اليابانية في طوكيو خلال شهر مارس الماضي.وقد أعرب الرئيس الكوري "يون صوك يول" في كلمة ألقاها في مأدبة عشاء أقامها لرؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية يوم السابع والعشرين من شهر مارس الماضي عن عزمه استئناف القمة الثلاثية لتحقيق السلام والازدهار في منطقة شمال شرق آسيا.