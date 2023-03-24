المطرب جيمين من بي تي إس يتصدر قائمة بيلبورد هوت 100

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تصدر المطرب "جيمين" عضو فرقة "بي تي إس" قائمة "بيلبورد هوت 100" بأغنيته المنفردة "لايك كريزي"، مما أدى إلى زيادة اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية به.وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أمس الثلاثاء إن "جيمين" استطاع تصدر قائمة "بيلبورد هوت 100" كأول مطرب منفرد كوري، معتبرة أن "جيمين" كتب تاريخا جديدا لـ"بيلبورد".كما أكدت أن فرقة "بي تي إس"، التي كانت قد تم ترشيحها للفوز بجائزة "غرامي"، تعد واحدة من أنجح الفرق في تاريخ الموسيقى.وأشارت إلى أن المطرب "جيمين" أكثر أعضاء فرقة "بي تي إس" نجاحا في ممارسة الأنشطة كمطرب منفرد.ومن ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن إحصاءات "بيلبورد" تفيد بأن أغنية المطرب "جيمين" هي الأغنية السادسة والستون على مستوى العالم التي تصدرت قائمة "بيلبورد هوت 100" في غضون أسبوع من الكشف عنها.وأضافت أن ألبوم "جيمين" بعنوان "فيس" الذي يضم أغنية "لايك كريزي"، احتل المركز الثاني في قائمة "بيلبورد 200" للألبومات، مسجلا بذلك أفضل إنجاز من بين المطربين المنفردين الكوريين.