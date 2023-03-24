تقرير يؤكد على مزايا نظام توسيع خيارات ساعات العمل في تحسين الإنتاجية

Photo : YONHAP News

تبين أن 7 من 10 شركات كورية تعتقد أن توسيع حقوق خيارات ساعات العمل، بما في ذلك تفعيل نظام الإجازة وتطبيق النظام المرن على ساعات العمل، سوف يساعد على تحسين الإنتاجية والتوازن بين العمل والحياة.وطبقا لمسح أجراه اتحاد الصناعات الكورية على المسؤولين عن شؤون الموظفين والعمل في ألف شركة، أكد 67% من الشركات المشاركة في المسح على ضرورة تطبيق نظام خيارات ساعات العمل من أجل تحسين الإنتاجية والتوازن بين العمل والحياة.ومن بين الإجراءات التي طبقتها أو ستطبقها الشركات لتحسين الإنتاجية والتوازن بين العمل والحياة، تفعيل نظام الإجازات، وإنشاء نظام لتسجيل وإدارة ساعات العمل، والمرونة بشأن اختيار أماكن العمل.وأكد مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والصناعية في اتحاد الصناعات الكورية "تشو كوانغ هو" على أهمية تحسين كفاءة العمل من خلال تطبيق نظام ساعات العمل المرنة، وخلق جو ملائم لتحسين جودة الحياة للعمال.