الرئيس يون يأمر بإعلان المناطق المتضررة من حرائق غابات كمناطق كوارث خاصة

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أمر الرئيس الكوري "يون صوك يول" بإعلان المناطق المتضررة من حرائق الغابات الأخيرة كمناطق كوارث خاصة.وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري "لي دو أون" في موجز صحفي مكتوب اليوم الأربعاء إن الرئيس "يون" أصدر تعليمات لـ10 من المدن والأقاليم في البلاد لإعلان المناطق التي تضررت بشدة من سلسلة حرائق الغابات الأخيرة، كمناطق كوارث خاصة.وتشمل المناطق التي سيتم إعلانها كمناطق كوارث خاصة كلا من: مناطق "هونغ سونغ" و"كوم سان" و"بويو"، ومدن "دانغ جين" و"بوريونغ" و"ديجون" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ"، ومنطقة "أوك تشون" بمقاطعة شمال "تشونغ تشنغ"، ومدينة "سون تشون" ومنطقة "هام بيونغ" بمقاطعة جنوب "جولا"، ومدينة "يونغ جو" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وبموجب هذا الإعلان، ستحصل المناطق المتضررة على دعم إداري ومالي وضريبي من الحكومة لتخصيصه في إعادة إعمار ما دمرته الحرائق، كما سيستفيد مواطنوها من تخفيضات في الضرائب الحكومية والإقليمية، وتأجيل سداد الديون.