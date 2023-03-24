وفد المكتب الدولي للمعارض يقوم بزيارة تفقدية لبوسان بشأن ترشحها لاستضافة إكسبو الدولي

Photo : YONHAP News

وسط التنافس بين 4 مدن في العالم، منها مدينة بوسان الكورية لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030، بدأ وفد من المكتب الدولي للمعارض أمس الثلاثاء زيارته التفقدية الميدانية لمدينة بوسان للتعرف على استعداداتها لاستضافة المعرض.ووصل أعضاء وفد المكتب الدولي للمعارض إلى بوسان أمس على متن القطار السريع قادمين من سيول، حيث كان في استقبالهم أكثر من 5 آلاف من سكان المدينة والفرق الموسيقية التقليدية.وفور وصولهم إلى بوسان قاموا بزيارة الحديقة البيئية في جزيرة "أول سوك" راكبين حافلة هيدروجينية صديقة للبيئة.وفي جلسة شرح ثانية أقامتها لجنة بوسان لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030، كشفت اللجنة عن خطتها لإقامة المعرض اعتمادا على تقنية الواقع الافتراضي "ميتافيرس".وخلال زيارة الوفد لحديقة "أول سوك" البيئية، قامت لجنة الاستضافة بالإفراج عن الحيوانات الوحشية التي تم علاجها، لتعود للطبيعة، تماشيا مع شعار المعرض "الحياة المستدامة مع الطبيعة".وقدمت 4 مدن هي بوسان الكورية والرياض السعودية وروما الإيطالية وأوديسا الأوكرانية طلبات لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030.وقال السكرتير العام للجنة بوسان لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 "يون سانغ جيك" إن خطة مدينة بوسان لبناء مدينة عائمة في ميناء بوسان الشمالي لإقامة المعرض فيها، تعد ميزة تتمتع بها بوسان فقط.وسوف يتم تحديد مكان إقامة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 في مؤتمر الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، والذي سيقام في أواخر شهر نوفمبر القادم عن طريق تصويت تشارك فيه 171 دولة عضوا في المكتب.