الرئيس يون يتلقى طلبا لإلقاء كلمة في الكونغرس خلال زيارته لواشنطن

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صرحت مصادر مسؤولة بأن الرئيس الكوري "يون صوك يول" قد تلقى طلبا رسميا لإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي خلال زيارته الرسمية القادمة إلى الولايات المتحدة.ووفقا لمسؤولين حكوميين في سيول، تلقى الرئيس "يون" الدعوة أمس الأربعاء من رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي "مايكل مكول"، الذي زار "يون" برفقة 8 نواب أمريكيين آخرين.ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الكوري خطابا في جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي، حيث يشير إلى أهمية ومعنى الذكرى السبعين على تأسيس التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ويؤكد على التضامن بين الدول التي تشترك في القيم العالمية.وسيكون خطاب "يون" أمام الكونغرس الأمريكي هو الأول منذ 10 سنوات، منذ خطاب الرئيسة الأسبق "بارك كون هي" في اجتماع مشترك للكونغرس في مايو 2013.ومن المقرر أن يعقد الرئيس "يون" قمة مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم 26 أبريل.