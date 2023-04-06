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الشرطة تفصح عن هوية المتهمين الثلاثة في قضية اختطاف وقتل امرأة

Write: 2023-04-06 09:44:40

الشرطة تفصح عن هوية المتهمين الثلاثة في قضية اختطاف وقتل امرأة

Photo : KBS News


كشفت الشرطة الكورية أمس الأربعاء عن هوية المتهمين الثلاثة باختطاف وقتل امرأة في منطقة "كانغ نام" في سيول.
وأوضحت وكالة شرطة العاصمة سيول أن المتهمين الثلاثة هم "لي كيونغ او" البالغ من العمر 36 عاما، و"هوانغ ديه هان" البالغ من العمر 36 عاما، و"يون جي هو" البالغ من العمر 30 عاما. كما كشفت عن صور لوجوههم بعد صدور قرار لجنة الشرطة بعد ظهر أمس الأربعاء.
وقالت اللجنة المكونة من 7 أعضاء إنها قررت الكشف عن هوية المتهمين نظرا لخطورة الجريمة ووحشيتها والأدلة الكافية ضدهم، مشيرة إلى أنهم خططوا للجريمة منذ شهور وخطفوا الضحية من مكان عام.
وأضافت اللجنة أن القرار اتُخذ أيضا مراعاة للمصلحة العامة لمنع وقوع جرائم مماثلة.
وتقول الشرطة إن المشتبه بهم اختطفوا وقتلوا امرأة في الأربعينيات من عمرها في منطقة "كانغ نام" في الساعة 11:45 مساء يوم 29 مارس، ودفنوا جثتها على تل في مدينة "ديجون".
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