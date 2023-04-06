سيول وواشنطن تجريان تدريبات جوية بمشاركة قاذفة استراتيجية

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قالت وزارة الدفاع في سيول إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا تدريبات جوية مشتركة يوم أمس الأربعاء بمشاركة قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي-52 إتش" ذات القدرات النووية.ووفقا للوزارة، شاركت أيضا في التدريبات مقاتلات من طراز "إف-35 إيه" تابعة للقوات الجوية الكورية، ومقاتلات من طراز "إف-35 بي" و "إف-16" تابعة للقوات الأمريكية.ويأتي نشر القاذفة الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية بعد حوالي شهر من نشرها مؤخرا في التدريبات الجوية المشتركة بين البلدين.وقالت الوزارة إن التدريبات ركزت على ممارسة العمليات والمناورات لحماية القاذفة الاستراتيجية من تهديدات العدو الجوية المحتملة، مع التركيز على تعزيز التشغيل البيني والقدرات التشغيلية المشتركة.وأوضحت أن القاذفة الاستراتيجية هي واحدة من الأصول الاستراتيجية الأمريكية الرئيسية، إلى جانب حاملة الطائرات الأمريكية التي زارت كوريا الجنوبية في الأسبوع الماضي.وأضافت أن النشر المستمر للأصول الاستراتيجية الأمريكية الرئيسية في شبه الجزيرة يظهر أن واشنطن تنفذ التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية وتعزز قدراتها على تنفيذ الردع الموسع.