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الدولية

وكالة الطاقة الذرية تصدر تقريرا جديدا عن خطة تصريف مياه فوكوشيما

Write: 2023-04-06 10:22:04Update: 2023-04-06 10:22:18

وكالة الطاقة الذرية تصدر تقريرا جديدا عن خطة تصريف مياه فوكوشيما

Photo : YONHAP News

أصدر فريق العمل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا جديدا حول سلامة خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" النووية المعطلة في البحر.
وفي تقريره الرابع الذي نُشر أمس الأربعاء، قال فريق العمل إن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، المشغلة لمحطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية، لديها برنامج موثوق به في الحماية من الإشعاع.
وفيما يتعلق بتقييم الأثر البيئي الإشعاعي، قال التقرير إن الوكالة قدمت عددا من الاقتراحات، حيث ينبغي تقديم المزيد من التوضيحات.
كما قال التقرير إن الشركة أحرزت تقدما كبيرا في تحديث خططها، وفقا للتعليقات الواردة من فريق العمل.
وتعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إصدار تقرير شامل في غضون عام، قبل أن تبدأ اليابان في تصريف المياه من المحطة.

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