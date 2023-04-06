مرشح الحزب التقدمي يفوز بالمقعد البرلماني لمنطقة جون جو-بي

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فاز "كانغ سونغ هي" مرشح الحزب التقدمي المعارض، بالمقعد البرلماني الذي يمثل منطقة "جون جو-بي" في الانتخابات التكميلية التي أجريت أمس الأربعاء.وحصل كانغ على 39% من الأصوات ليفوز على المرشح المستقل "ليم جونغ يوب"، في التصويت الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 26.8%.وقال "كانغ" إنه ممتن جدا لمواطني "جون جو" الذين منحوه الكثير من الحب والدعم، واعتبر أن انتخابه انتصار كبير لمواطني المدينة.وكان المقعد البرلماني في منطقة "جون جو-بي" شاغرا منذ أن فقد النائب المعارض الذي أصبح مستقلا "لي سانغ جيك" مقعده عندما أكدت المحكمة العليا حكما بالسجن مع وقف التنفيذ ضده لانتهاكه قانون الانتخابات في شهر مايو الماضي.ولم يرشح الحزب الديمقراطي المعارض، الذي كان "لي" ينتمي إليه سابقا، مرشحا آخر في تلك المنطقة.ومن ناحية أخرى، فاز "تشون تشانغ سو" في الانتخابات التكميلية لمنصب المشرف التعليمي في مدينة "أول سان" الجنوبية الشرقية، حيث حصل على 61.94% من الأصوات.