نواب معارضون في كوريا يزورون اليابان لبحث قضية تصريف مياه فوكوشيما

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ستقوم مجموعة من نواب البرلمان من الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية بزيارة لليابان، من أجل بحث خطة طوكيو لإطلاق مياه الصرف المشعة إلى المحيط من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة.وسوف يغادر النائب "وي صونغ غُن" وعدة نواب آخرين من فريق العمل التابع للحزب بشأن خطة إطلاق مياه "فوكوشيما"، اليوم الخميس، في زيارة تستغرق 3 أيام إلى اليابان.وسوف يجتمع النواب مع مجموعة مدنية وخبراء في السلامة النووية في طوكيو اليوم، قبل زيارة مقر شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، المشغلة لمحطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية.ويخطط النواب لتقديم مطالبهم إلى الشركة، بما في ذلك المواد ذات الصلة بتلوث محطة الطاقة النووية، ثم إجراء عمليات تفتيش ميدانية غدا الجمعة بالقرب من محطة الطاقة المعطلة، والالتقاء بالسكان والعاملين في المنشأة والنواب في تلك المنطقة.وقد زار أعضاء فريق العمل السفارة اليابانية في سيول أمس الأربعاء للتعبير عن مخاوفهم بشأن خطة تصريف المياه.