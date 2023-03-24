واشنطن تواصل الجهود مع حلفائها لتأمين الذخيرة لأوكرانيا

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها وشركائها لمساعدة أوكرانيا في تأمين الذخيرة اللازمة لحربها ضد روسيا.وأدلت المتحدثة باسم البنتاغون "سابرينا سينغ" بهذه التصريحات أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن مخزون الولايات المتحدة من الذخيرة للحرب.ومع التركيز على الاستعداد العسكري واحتياطيات الذخيرة، قالت المتحدثة إن الولايات المتحدة توجه الجهود من خلال استمرار التعاقدات، ليس فقط لتزويد أوكرانيا بالذخيرة بل وأيضا لتجديد مخزونها.وردا على سؤال بشأن توفير الذخيرة التي تم تأمينها من كوريا الجنوبية لمساعدة أوكرانيا، رفضت "سينغ" التعليق على تفاصيل هذه المسألة، واكتفت بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة لديها مخزونات من الأسلحة في جميع أنحاء العالم يمكنها السحب منها والاستفادة منها عند الضرورة.