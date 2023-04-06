الأمم المتحدة تحذر من استمرار كوريا الشمالية في إنتاج المواد النووية

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قال تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة إن كوريا الشمالية لم تجر تجربة نووية أخرى، ولكن يبدو أنها تواصل إنتاج المواد النووية.وأصدرت لجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي هذا التقرير أمس الأربعاء، موضحة أنه وسط التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية، أطلقت كوريا الشمالية ما مجموعه 73 صاروخا باليستيا في العام الماضي، بما في ذلك ثماني عمليات إطلاق تجريبية لصواريخ باليستية عابرة للقارات، كما قامت بتشغيل منشآتها النووية.وقالت اللجنة إن كوريا الشمالية اختبرت أيضا محركا يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع، فيما يبدو أنه جزء من تطوير صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، كما أقرت تشريعا جديدا في العام الماضي يسمح بتوجيه ضربات نووية استباقية.وأضافت أن مجموعات القراصنة التابعة للحكومة الكورية الشمالية يُعتقد أنها سرقت أكبر كمية على الإطلاق من العملات والأصول المشفرة في العام الماضي لتمويل برامج تطوير الأسلحة النووية.وقالت اللجنة إن النظام الكوري الشمالي يواصل انتهاك العقوبات من خلال استخدام السفن لاستيراد منتجات النفط المكرر والفحم على نحو غير قانوني.ويتضمن التقرير الأخير أوضاع التنفيذ الحالية لعقوبات مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية، في الفترة من نهاية يوليو من العام الماضي وحتى نهاية يناير من هذا العام.