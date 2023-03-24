كوريا تقيم مهرجانا للإعفاء من الرسوم الجمركية الشهر القادم

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قررت الحكومة الكورية إقامة مهرجان للإعفاء من الرسوم الجمركية لعام 2023 خلال شهر مايو القادم بمشاركة الأسواق الحرة المحلية، في إطار سياسة تنشيط الاستهلاك.وقالت هيئة الجمارك الكورية اليوم إنها ستقيم هذا المهرجان من أجل جذب السياح الأجانب وتنشيط استهلاكهم في البلاد تماشيا مع موسم الرحلات الربيعية والصيفية الذي سيبدأ الشهر القادم.ومن المقرر أن تشارك في المهرجان جميع الأسواق الحرة الـ15 في كوريا، في ذلك أسواق سيول وبوسان وجزيرة جيجو، حيث تقدم خصومات تصل إلى 20% إلى جانب منتجات مجانية عبر الإنترنت وخارجها.وتخطط هيئة الجمارك الكورية لوضع خرائط تسوق للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية، تشمل المعالم السياحية والأسواق الحرة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المطارات الدولية ومرافق الإقامة ووسائل المواصلات العامة وغيرها.كما تقرر إلغاء نظام ملء نماذج الإقرار الجمركي للمسافرين بدءا من الأول من شهر مايو القادم مما سيؤدي إلى تبسيط إجراءات دخول البلاد.