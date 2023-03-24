سيول تطلب من بيونغ يانغ عدم تشغيل مجمع كيسونغ بدون إذن

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أرسلت الحكومة الكورية الجنوبية رسالة إلى السلطات الكورية الشمالية تطلب منها عدم استخدام مجمع "كيسونغ" الصناعي بدون إذن منها.وقالت وزارة التوحيد في سيول إنها سعت صباح اليوم لنقل هذا الموقف عبر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين، موضحة أنها حاولت إرسال الرسالة مرتين في الساعة التاسعة والساعة العاشرة صباحا إلا أن بيونغ يانغ لم ترد عليها.وأكدت الوزارة في رسالتها على أن تشغيل المصانع التابعة للشركات الكورية الجنوبية في المجمع الصناعي الموجود في كوريا الشمالية يمثل انتهاكا واضحا للملكية، كما يخالف قانون مجمع كيسونغ واتفاقية ضمان الاستثمار بين الكوريتين، مشددة على ضرورة توقف بيونغ يانغ عن ذلك على الفور.وحذرت الوزارة من أنه إذا لم تستجب بيونغ يانغ لهذا الطلب فسوف تعتبر ذلك اعترافا منها باستخدام المجمع دون إذن، وبالتالي ستتخذ الإجراءات الضرورية.وقال مسؤول في الوزارة إنه تم رصد تحركات لمركبات وأفراد داخل وخارج المجمع بالإضافة إلى تخزين بعض المواد، كما تم رصد تحركات للحافلات الخاصة بنقل العاملين في المجمع عبر وسائل الإعلام الكورية الشمالية.ويذكر أن تلك الحافلات تابعة للصندوق الكوري الجنوبي لدعم المجمع، ويبلغ عددها حوالي 300.