وزارة الخارجية الكورية تكشف عن وثائق سرية تعود لعام 1992

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كشفت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم عن ألفين و361 من الوثائق والتقارير الرسمية السرية تضم حوالي 360 ألف صفحة، حيث مضى عليها 30 عاما لتنتهي إلزامية كونها سريّة.وكان معظم تلك الوثائق تنتمي لعام 1992، وهو العام التالي لإعلان الكوريتين عن البيان المشترك للتخلي عن الأسلحة النووية، وهي تتناول أول مباحثات رفيعة المستوى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وأعمال التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية بكوريا الشمالية.كما تم الكشف جزئيا عن محتويات المناقشات التي جرت بين كوريا الجنوبية واليابان في ذلك الوقت الذي شهد بدايات صعود قضية الاسترقاق الجنسي الذي ارتكبته القوات اليابانية في زمن الحرب، كمسألة راهنة ضمن الشؤون التاريخية بين البلدين.وتم أيضا الكشف عن الوثائق الدبلوماسية المتعلقة بحادث هروب أعضاء البعثتين الدبلوماسيتين للكوريتين معا من الصومال في عام 1991، والذي أصبح مشهورا فيما بعد بسبب فيلم "مقديشيو" الذي أنتج في عام 2021.وتضمنت الوثائق تقارير دبلوماسية تعود لعام 1987 لم يتم الكشف عنها من قبل، وتحدثت عن التأكد من فشل نظام الرئيس الأسبق الراحل "جون دو هوان" في الحصول على تأييد الولايات المتحدة في أثناء الحركة الدبلوماسية في شهر يونيو من عام 1987، إلى جانب الحادث المسمى "سوجي كيم" للجاسوسية.يشار إلى أنه يمكن للجمهور الاطلاع على نصوص تلك الوثائق الدبلوماسية التي تم الكشف عنها، في غرفة مطالعة الوثائق الدبلوماسية في قسم البيانات التابع للوزارة، كما سيتم نشرها في نهاية هذا الشهر على الإنترنت أيضا.وقد كشفت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية منذ عام 1994 وحتى الآن عن حوالي 35 ألفا و100 تقريرا تضم حوالي 5 ملايين صفحة من الوثائق الدبلوماسية الوطنية على 30 مرة.