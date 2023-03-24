كوريا الشمالية تهدد مجددا باستخدام الأسلحة النووية

هددت كوريا الشمالية مجددا باستخدام الأسلحة النووية، موجهة انتقادات حادة للمناورات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، ووصفتها بأنها "مناورات عدوانية غير مسبوقة".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم، كتبه محلل القضايا الأمنية الدولية "تشيه جو هيون" بعنوان "توسيع المناورات العدوانية بقيادة الولايات المتحدة يقود الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى نقطة الانفجار"، إن زيادة الاستفزازات العسكرية من قبل الأعداء بمن في ذلك الولايات المتحدة، ينبغي أن تواجه برد واضح من جانب القوات الكورية الشمالية،التي سوف تستمر في تحمل مسؤولياتها الجسيمة من خلال قدرتها على ردع الحروب وثقتها بنفسها، عبر سلوك هجومي، مشيرا إلى أن هذ القدرات تشمل الأسلحة النووية.ويقول المراقبون إنه على الرغم من أن بيونغ يانغ قامت بتعديل مستوى التهديد من خلال استعمال اسم محلل غير مشهور، إلا أنها حافظت على رسالة التهديد باستخدام الأسلحة النووية.ووجه التقرير انتقادات حادة للولايات المتحدة، ووصفها بأنها "سرطان يهدد السلام العالمي"، مشيرا في هذا الصدد إلى المناورات الثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مؤخرا لمكافحة الغواصات ومناورات البحث والإنقاذ والتي شاركت فيها حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "نيميتز".الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية ظلت تصدر مؤخرا مثل هذه التقارير والمقالات الهجومية عبر وسائل إعلامها الحكومية والدعائية.