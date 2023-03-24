مباحثات نووية بين كوريا والولايات المتحدة واليابان في سيول اليوم

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يلتقي كبار المفاوضين النوويين في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان في سيول اليوم الخميس، لإجراء مباحثات حول القضية النووية الكورية الشمالية، وتقييم الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وبحث سبل الاستجابة للاستفزازات الكورية الشمالية.وسوف يلتقي المفاوض النووي الكوري الجنوبي "كيم كون" اليوم بنظيريه: الأمريكي "سونغ كيم" والياباني "داكيهيرو فوناكوشي" في مقر وزارة الخارجية في سيول، لإجراء مباحثات ثلاثية وثنائية، حيث تتوقع الدول الثلاث تصاعد مستوى الاستفزازات الكورية الشمالية خلال الفترة القادمة.الجدير بالذكر أن شهر أبريل الجاري يضم عددا من الأيام التذكارية الرئيسية في كوريا الشمالية بما في ذلك يوم "الشمس" وهو ذكرى ميلاد مؤسس كوريا الشمالية الراحل "كيم إيل سونغ" الذي يصادف يوم الخامس عشر من أبريل، وذكرى مرور 11 عاما على تعيين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" في منصب السكرتير الأول لحزب العمال الحاكم، والذي يصادف يوم الحادي عشر.وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في نهاية هذا الشهر.ويتوقع المراقبون أن تسعى كوريا الشمالية لإظهار قدراتها العسكرية في هذه المناسبات.وخلال المباحثات النووية اليوم في سيول، من المتوقع أن يؤكد المفاوضون النوويون على ضرورة الرد بقوة على الاستفزازات الكورية الشمالية اعتمادا على التأهب الكامل للتحالف الكوري الأمريكي.وسوف يتبادل المفاوضان الكوري والأمريكي خلال مباحثاتهما الثنائية الآراء حول فرض عقوبات إضافية ضد الاستفزازات الكورية الشمالية.وخلال المباحثات الكورية اليابانية الثنائية، من المتوقع أن يؤكد الجانبان على أهمية التعاون من أجل الاستجابة الموحدة من قبل المجتمع الدولي للتهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية.