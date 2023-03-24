الحكومة الكورية تضخ 160 تريليون وون في أشباه الموصلات وشاشات العرض والبطاريات القادم

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية اختيار ودعم 100 تقنية مستقبلية رئيسية في 3 مجالات رئيسية، هي أشباه الموصلات وشاشات العرض والجيل القادم من البطاريات.وأعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية اليوم عن استراتيجية البحث والتطوير للتقنيات الرئيسية في هذه المجالات الثلاثة، خلال اجتماع طارئ للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، عقد صباح اليوم الخميس.وتشمل تلك الاستراتيجية عددا من الخطط التفصيلية لاستراتيجية "النمو الجديد 4.0" التي كانت الحكومة الكورية قد أعلنت عنها في شهر فبراير الماضي.وأوضحت الحكومة الكورية أنها قررت ضخ مبلغ 160 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 130 مليار دولار، منها حوالي 156 تريليون وون من القطاع الخاص و4.5 تريليون وون من الحكومة، في البحث والتطوير في تلك المجالات الرئيسية الثلاثة.وأضافت أنها ستطلق هيئات استشارية بحثية بين القطاعين العام والخاص حسب القطاعات من أجل تقاسم نتائج البحوث وتعزيز التعاون الدولي.وأوضحت أنها اختارت 45 تقنية في مجال أشباه الموصلات اعتمادا على خريطة طريق تقنيات أشباه الموصلات المستقبلية التي وضعتها بالتعاون مع عدد من الخبراء المدنيين.وفي مجال شاشات العرض، وضعت الحكومة استراتيجية لتأمين 28 تقنية أصلية بشكل استباقي، بما في ذلك تطوير التقنية القائمة على السليكون والقادرة على تحقيق دقة عالية للغاية بسعة 6 آلاف "بي بي آي"، بينما ستسعى في مجال الجيل القادم من البطاريات إلى تطوير 27 تقنية في 3 أنواع من البطاريات، وهي البطاريات الثانوية، وبطاريات الوقود الهيدروجيني، والبطاريات النظائرية.ومن المتوقع أن تروج الحكومة الكورية لمشروع إنشاء قواعد بحثية في الجامعات لتنمية الكوادر البشرية عالية الجودة على مستوى الماجستير والدكتوراه في المجالات ذات الصلة، وتنمية الموارد البشرية وتعزيز التدريب في الموقع، بحيث يتم تطبيق ذلك مباشرة في الشركات الخاصة.