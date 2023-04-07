كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تعقد محادثات أمنية هذا الشهر

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صرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ سوب" بأنه سيتم عقد محادثات ثلاثية تشمل كبار مسؤولي الدفاع في كوريا والولايات المتحدة واليابان، في وقت لاحق من هذا الشهر.جاء ذلك في رد للوزير "لي" على سؤال من نائب معارض عن ذلك خلال جلسة لجنة الدفاع البرلمانية أمس الخميس.ولم يوضح "لي" جدول الأعمال المحتمل للاجتماع، لكنه أشار إلى أنه من المتوقع أن تركز المحادثات بين نواب وزراء الدفاع على سبل الرد على التهديدات النووية والصاروخية المتصاعدة من قبل كوريا الشمالية، مثل تبادل بيانات التحذير من الصواريخ.وخلال الجلسة البرلمانية، نفت وزارة الدفاع مزاعم بعض نواب المعارضة بأن مشاركة كوريا الجنوبية لبيانات التحذير من الصواريخ مع اليابان ستفيد طوكيو فقط.وقال نائب وزير الدفاع "شين بوم تشول" إن كوريا الجنوبية تتمتع بدقة أكبر في المرحلة المبكرة من إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية لأنها أقرب إليها، لكن نقطة تأثير الصاروخ يمكن تقييمها بدقة أكبر من على مسافة أبعد.