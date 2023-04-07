المكتب الدولي للمعارض يشيد باستعدادات بوسان للإكسبو

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قال رئيس وفد المكتب الدولي للمعارض إن مدينة "بوسان" لديها كل ما تحتاجه لاستضافة معرض "إكسبو 2030" الدولي.وأدلى "باتريك سبيكت" رئيس لجنة الإدارة والميزانية في المكتب الدولي للمعارض، بهذه التصريحات أمس الخميس في مؤتمر صحفي، بعد 5 أيام من التفتيش الميداني في ملف استضافة "بوسان" للإكسبو، حيث أعرب عن شكره للترحيب الحار من قبل أهالي المدينة، وأكد أن الوفد كان لديه تجارب جيدة خلال الزيارة.وأوضح أن التفتيش استهدف التحقق مما إذا كانت المدينة قادرة على استضافة الحدث، من حيث التمويل واللوجستيات والدعم السياسي ودعم الشركات والمواطنين.وكان فريق التفتيش التابع للمكتب الدولي للمعارض قد وصل إلى مطار "إنتشون" الدولي يوم الأحد، وتلقى تقريرا حول استعدادات بوسان للحدث في 4 جولات من العروض التقديمية في سيول وبوسان، كما زار مختلف المرافق والمواقع من أجل التقييم.واختتم أفراد الوفد عمليات التفتيش التي استمرت 5 أيام بمشاهدة عرض للألعاب النارية البحرية على نطاق واسع في شاطئ "كوانغالي" مساء الخميس.وسوف يغادر الوفد كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عبر مطار "كيم هيه" الدولي في "بوسان" ومطار "إنتشون" الدولي.