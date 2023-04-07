نواب من الحزبين الحاكم والمعارض ورجال أعمال يرافقون يون في زيارته لواشنطن

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يرافق وفد من أعضاء البرلمان من الحزبين الحاكم والمعارض، الرئيس "يون صوك يول" في زيارته الرسمية المرتقبة إلى الولايات المتحدة، والمقرر لها أواخر هذا الشهر. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "كيم أون هي" في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن عددا من نواب البرلمان سيرافقون "يون" في الرحلة كجزء من وفد خاص، معربة عن أملها في أن يقوموا بدور مهم في الدبلوماسية التي تمثل المصالح الوطنية للبلاد.وأكد مسؤول كبير في المكتب الرئاسي أن الوفد سيضم نوابا من المعارضة، على الرغم من أنه لم يتم الانتهاء من ذلك.وسوف يتواصل المكتب الرئاسي مع النواب الذين سينضمون إلى الوفد الخاص، لا سيما النواب الأعضاء في منتدى الدبلوماسية البرلمانية بشأن الولايات المتحدة، وهي مجموعة برلمانية مخصصة للشئون الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يشارك الوفد المكون من الحزبين في الدبلوماسية البرلمانية عندما يلقي الرئيس "يون" خطابا مشتركا أمام الكونغرس الأمريكي يوم 27 أبريل، أو يلتقي بمسؤولين في الكونغرس.ومن المرجح أيضا أن يرافق رؤساء التكتلات التجارية الكبرى في البلاد "يون" في زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، والتي ستكون الأولى من نوعها منذ 12 عاما. وسوف ينضم كبار المسؤولين التنفيذيين الذين كانوا جزءا من الوفد الاقتصادي إلى الإمارات العربية المتحدة في شهر يناير الماضي، إلى "يون" مرة أخرى في هذه الزيارة، بمن في ذلك "لي جيه يونغ" رئيس مجلس إدارة شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، و"تشونغ إي سون"الرئيس التنفيذي لمجموعة "هيون ديه موتور"، و"تشي تيه وون"رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كيه".