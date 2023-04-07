صندوق النقد الدولي يقول إن الاقتصاد العالمي يواجه أضعف نمو منذ 1990

Photo : YONHAP News

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي سيسجل أبطأ نمو له منذ 3 عقود على مدى السنوات الخمس القادمة.وقدمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" تلك التوقعات القاتمة أمس الخميس خلال حدث عُقد في واشنطن، قبل اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع القادم.وقالت رئيسة الصندوق إنه من المتوقع أن يظل نمو الاقتصاد العالمي في حدود 3% على مدى السنوات الخمس القادمة، واصفة إياه بأنه أقل توقعات للنمو على المدى المتوسط منذ عام 1990، وأنه أقل بكثير من متوسط النمو السنوي البالغ 3.8% في العقدين الماضيين.وفي تقرير النمو لعام 2023 الصادر في يناير الماضي، قام صندوق النقد الدولي بتعديل تقديراته للنمو العالمي إلى 2.9%، لكنه خفض توقعات النمو لكوريا الجنوبية من 2% إلى 1.7%.ومن المقرر نشر تلك التوقعات الاقتصادية العالمية المحدثة يوم الثلاثاء القادم.