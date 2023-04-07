الكونغرس الأمريكي يدعو الرئيس يون إلى إلقاء خطاب في اجتماع مشترك

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دعا الكونغرس الأمريكي الرئيس الرئيس "يون صوك يول" رسميا إلى إلقاء خطاب في جلسة مشتركة يوم 27 أبريل، في أثناء زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة.ونشر رئيس مجلس النواب الأمريكي "كيفن مكارثي" دعوة رسمية على الموقع الإلكتروني لمكتبه أمس الخميس باسمه وباسم زعيم نواب الأغلبية في مجلس الشيوخ "تشاك شومر" وزعيم نواب الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" وزعيم نواب الحزب الديمقراطي في مجلس النواب "حكيم جيفريز". وفي الدعوة المؤرخة في يوم الثلاثاء، قال قادة الكونغرس إنه بالنيابة عن قيادة الحزبين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يشرفهم دعوة الرئيس "يون" إلى إلقاء كلمة في الاجتماع المشترك للكونغرس.وجاء في الدعوة أنه تزامنا مع الاحتفال هذا العام بالذكرى السبعين على إقامة التحالف بين البلدين، يعد هذا الوقت مهما بوجه خاص للتفكير في إنجازات مشاركتهما وإعادة التأكيد على التزامهما المشترك بالديمقراطية والازدهار الاقتصادي والسلام العالمي.وأضافت الدعوة أن العلاقة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ذات أهمية وشأن عظيم، وقد كان لقيادة "يون" دور أساسي في تعزيز هذه العلاقات. كما أشارت الدعوة إلى أن الاجتماع المشترك سيوفر منصة مثالية للرئيس "يون" لمشاركة رؤيته لمستقبل التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا وإبراز التقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة.وقد تلقى الرئيس "يون" طلبا رسميا لإلقاء خطاب أمام الكونغرس من رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي "مايكل مكول"، الذي زار "يون" مع 8 نواب أمريكيين آخرين يوم الأربعاء.