كوريا تسجل عجزا في حسابها الجاري للشهر الثاني في فبراير

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سجلت كوريا الجنوبية عجزا في حسابها الجاري للشهر الثاني على التوالي في فبراير الماضي بسبب تباطؤ الصادرات.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل الحساب الجاري عجزا قدره 520 مليون دولار أمريكي في فبراير، مقارنة بفائض بلغ 5.87 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.كما سجل حساب السلع عجزا قدره 1.3 مليار دولار في فبراير، وذلك للشهر الخامس على التوالي، حيث انخفض بمقدار 5.65 مليار دولار من الفائض البالغ 4.35 مليار دولار في العام الماضي.وتراجعت الصادرات بنسبة 6.3% على أساس سنوي في فبراير، وهو الشهر السادس على التوالي من التراجع منذ سبتمبر من العام الماضي، في حين زادت الواردات بنسبة 4.6% على أساس سنوي.كما سجل حساب الخدمات عجزا بقيمة 2.03 مليار دولار، متراجعا عن الفائض بقيمة 90 مليون دولار قبل عام.