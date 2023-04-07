كوريا الشمالية تستعمل الخدمات المالية المشفرة لتمويل برامج أسلحة الدمار الشامل

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن كوريا الشمالية تسيء استخدام الخدمات المالية اللامركزية المشفرة من أجل تمويل برامجها لتطوير أسلحة الدمار الشامل.وقدمت وزارة الخزانة الأمريكية ذلك التقييم في تقرير بعنوان "تقييم مخاطر التمويل غير المشروع للتمويل اللامركزي" صدر أمس الخميس، والذي حلل دور هذه الخدمات، حيث قالت أيضا إن الجهات الفاعلة غير المشروعة، بمن في ذلك مجموعات قرصنة برامج الفدية الإلكترونية واللصوص والمحتالون والجهات الفاعلة الإلكترونية في كوريا الشمالية، تستخدم الخدمات المالية اللامركزية المشفرة في عمليات نقل وغسيل عائداتهم الإجرامية.ويشير مصطلح الخدمات المالية اللامركزية المشفرة إلى بروتوكولات الأصول المشفرة والخدمات التي تسمح بالمعاملات الآلية من نظير إلى نظير بتقنية سلسلة السجلات، "بلوك تشين".وحذر التقرير من أن الخدمات المالية اللامركزية غير المتوافقة مع قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل أكبر مخاطر للتمويل غير المشروع، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية، التي تخضع لعقوبات وضغوط من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، تتجه نحو المزيد من سرقة الأصول المشفرة من مزودي خدمات الأصول المشفرة ومقدمي الخدمات المالية اللامركزية.