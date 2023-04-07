مستويات الغبار الناعم ترتفع اليوم الجمعة

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من المتوقع أن ترتفع مستويات الغبار الناعم اليوم الجمعة في معظم أنحاء كوريا الجنوبية.وتوقع المعهد الوطني لبحوث البيئة أن يكون مستوى الغبار الناعم، أو الجسيمات التي يقل قطرها عن 10 ميكرومتر، "سيئا للغاية" في مقاطعات "جولا" والمنطقة الوسطى باستثناء شرق مقاطعة "كانغ وان"، بينما يتوقع أن يكون مستوى الغبار "سيئا" في أجزاء من مقاطعتيْ شمال وجنوب "كيونغ سانغ".وفي فترة ما بعد الظهر، من المتوقع أن يؤدي الغبار الأصفر القادم من الصين إلى تفاقم مستويات الغبار الناعم في المناطق الغربية من البلاد، وسوف تظل مستويات الغبار الناعم مرتفعة حتى الغد السبت في المنطقة الوسطى بسبب الغبار الأصفر.وفي هذا السياق، سيتم تنفيذ تدابير الطوارئ للحد من الغبار الناعم في أجزاء من البلاد، حيث تنفذ وزارة البيئة عددا من القيود في كل من "كوانغ جو" و"ديجون" ومقاطعتي شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ" ومقاطعتي شمال وجنوب "جولا"، من الساعة 6 صباحا وحتى 9 مساء اليوم الجمعة.