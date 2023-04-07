95.8% انخفاضا في الأرباح التشغيلية لسام سونغ للإلكترونيات في الربع الأول

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توقعت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات انخفاض أرباحها التشغيلية بنسبة 96% تقريبا في الربع الأول من هذا العام.وقدرت شركة التكنولوجيا العملاقة في تقرير حول أرباحها اليوم الجمعة أن الأرباح التشغيلية بلغت 600 مليار وون، أي حوالي 450 مليون دولار أمريكي، في الفترة من يناير إلى مارس، بانخفاض 95.75% على أساس سنوي.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 14 عاما التي تعلن فيها شركة "سام سونغ" عن أرباح تشغيل ربع سنوية تقل عن تريليون وون منذ الربع الأول من عام 2009، عندما سجلت 590 مليار وون.كما انخفضت المبيعات بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 63 تريليون وون في الربع الأول من هذا العام. ويُعزى هذا التراجع إلى ضعف الطلب على رقائق الذاكرة وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار الرقائق.وكان ذلك الأداء أقل من تقديرات السوق بأن أرباحها التشغيلية ستنخفض بنسبة 94.9%، وأن المبيعات ستنخفض بنسبة 17.34%.وبالتزامن مع إصدار هذه البيانات، قالت "سام سونغ" إنها قررت تعديل إنتاج الرقائق إلى "مستوى ذي أهداف"، متراجعة عن موقفها بأنه لن يكون هناك تخفيض متعمد للإنتاج.