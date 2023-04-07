كوريا الجنوبية تتراجع في تصنيف الفيفا بمركزين

Photo : YONHAP News

تراجعت كوريا الجنوبية في تصنيف الفيفا لكرة القدم للرجال بمركزين.وبموجب تصنيف الفيفا المعلن أمس الخميس، احتلت كوريا الجنوبية المركز السابع والعشرين عالميا بالحصول على 1,536.01 نقطة، بعد أن كانت قد احتلت المركز الخامس والعشرين في التصنيف السابق في شهر ديسمبر من العام الماضي بفضل تأهلها إلى دورة الـ16 في مونديال قطر.وقد سجل المنتخب الكوري تعادلا مع نظيره الكولومبي بهدفين لكل منهما، وخسارة أمام منتخب أوروغواي بهدف واحد مقابل هدفين في مباراتي المنتخبات الوطنية اللتين أقيمتا في كوريا في شهر مارس الماضي، تحت قيادة المدرب الألماني الجديد "يورغن كلينسمان".وعلى مستوى قارة آسيا، احتلت كوريا المركز الثالث بعد اليابان وإيران.وقد استطاعت الأرجنتين تصدر تصنيف الفيفا ولأول مرة منذ شهر مارس من عام 2017، وتلتها فرنسا، ثم البرازيل التي كانت في المركز الأول، ثم بلجيكا وإنغلترا وهولندا.