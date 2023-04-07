وزير المالية يشدد على أهمية أشباه الموصلات للاقتصاد الكوري

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شدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" على أن صناعة أشباه الموصلات تعد بمثابة شريان حياة للاقتصاد الكوري الجنوبي، مؤكدا على أن الحكومة سوف تقدم دعما كاملا لضمان تفوق كوريا بدرجة كبيرة على الدول الأخرى في مجال صناعة أشباه الموصلات.جاء ذلك في لقاء أجراه الوزير "تشو" اليوم الجمعة مع كبار مسؤولي شركة سام سونغ للإلكترونيات، حيث أضاف أنه لا يمكن للاقتصاد الكوري والصناعات الكورية العمل بدون أشباه الموصلات.وأكد أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم الكافي لتأمين تفوق الشركات الكورية في صناعة أشباه الموصلات، من أجل مستقبل البلاد وتحقيق تقدم للاقتصاد والصناعات الكورية.وأشاد الوزير "تشو" بالقرار الذي اتخذته شركة "سام سونغ" للإلكترونيات باستثمار 300 تريليون وون في بناء مجمع لأشباه موصلات النظام في منطقة يونغ إين، مؤكدا على أن الحكومة ستبذل جهودا ليتم تنفيذ هذا القرار بوتيرة سريعة.